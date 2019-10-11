Сегодня по внешности судить о радикалах нельзя – эксперт

Они могут сделать вид, что к религии не имеют никакого отношения и в то же время заниматься вербовкой.

В рабочем коллективе ТОО «Карина» в Алматы прошла встреча, посвященная вопросам профилактики религиозного экстремизма и терроризма при поддержке Управления общественного развития акимата города, сообщает Zakon.kz.

В качестве лектора выступила член Информационно-разъяснительной группы, кандидат философских наук, доцент Зарема Абдуллина. Оная является преподавателем Алматинского университета энергетики и связи и уже имеет большой опыт в проведении аналогичных мероприятий среди населения города.

- К сожалению, многие граждане не совсем осведомлены о том, какие сегодня существуют нетрадиционные религиозные течения и культовые секты, которые есть во всех религиях - и в исламе, и в христианстве, и в иудаизме, и в буддизме и так далее, - говорит спикер. – А это надо знать, ведь деструктивные течения и радикальная идеология распространяются достаточно быстро и многие наши граждане, особенно молодые люди, могут стать их адептами и не потому, что они этого хотят, а попадают случайно, сами того не понимая и не осознавая. А не понимают, потому что не обладают знаниями, не повышают уровень своей религиозной грамотности. Поэтому нам всем нужно больше интересоваться, что такое деструктивные течения, религиозный экстремизм, знать о способах и методах вербовки, знать, как вырваться из культовых групп, если человек все же попал туда, как отличить приверженцев чуждой идеологии и так далее.

По информации спикера, все большее влияние на подростков и молодежь приверженцы радикальной идеологии оказывают через излюбленное их место – интернет, где каких только сайтов сегодня нет, ну и, конечно, через социальные сети. Именно через них приверженцы нетрадиционного ислама вербуют наших детей, ведут с ними переписку.

- Многие казахстанцы думают, что приверженцы радикального толка это мужчины с бородой, в коротких штанах, а если это женщина, то обязательно в хиджабе, но это не так, - говорит лектор. – Сегодня они могут выглядеть совсем по-разному, и по внешности о них судить уже нельзя, они могут сделать вид, что к религии не имеют никакого отношения и в то же время незаметно вести работу вербовщика. Так что сегодня не внешние атрибуты главное, а то, что в головах у этих людей.

Вместе с внешностью, у них сегодня меняются и способы вербовки. Если раньше это происходило при непосредственном общении с человеком, например, возле мечети, то сейчас с развитием интернета вся деятельность по вербовке идет в основном в Паутине. Говоря об этом, лектор подчеркнула необходимость грамотно контролировать своих детей, особенно подростков, быть к ним внимательными, уметь слушать их и давать им дельные советы.

- Если вы не будете это делать, то за вас это сделают другие, - отметила Зарема Абдуллина и дала присутствующим ряд рекомендаций по теме.

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