Генпрокуратура совместно с "Атамекен" и Nur Otan решают проблемы бизнеса

Для обеспечения прозрачности госконтроля и надзора внедрены цифровые технологии.

Генеральной прокуратурой совместно с Национальной палатой предпринимателей "Атамекен" и партией Nur Otan проведен IV Форум по защите бизнеса "Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства".

В работе форума приняли участие представители бизнес-сообщества, судьи Верховного Суда, депутаты Парламента и первые руководители государственных органов.

Открывая заседание, генеральный прокурор акцентировал внимание участников на принимаемые правовые и организационные меры. Им отмечено, что общими усилиями реализованы три дорожные карты, исполнено порядка трехсот мероприятий по ключевым направлениям.

В частности, для обеспечения прозрачности госконтроля и надзора внедрены цифровые технологии.

Органами прокуратуры разработаны автоматизированные системы Единый реестр административных производств (ЕРАП), Единый реестр субъектов и объектов проверок (ЕРСОП) и другие проекты. Модернизируется уголовный процесс, сокращены административные барьеры и количество проводимых проверок.

Поэтапная гуманизация позволила снизить число необоснованного вовлечения предпринимателей в орбиту уголовного преследования почти в 4 раза (с 13 600 в 2015 году до 3 549).

В то же время, Гизат Нурдаулетов заявил о необходимости дальнейшего совершенствования нормативной базы, которые позволят выстроить эффективную модель защиты бизнесменов от необоснованного уголовного преследования и противодействию "теневой" экономике.

Председатель Президиума НПП "Атамекен" Тимур Кулибаев поблагодарил Генеральную прокуратуру за продуктивное сотрудничество и рассказал, что сейчас Нацпалата работает над созданием Единого бизнес-реестра, концепция которого уже поддержана Правительством.

Совместно с госорганами прорабатываются вопросы интеграции и получения необходимых сведений для создания и его ведения.

В свою очередь, первый заместитель партии Бауыржан Байбек отметил эффективность общей работы и призвал руководителей областных филиалов партии активно подключиться и создать максимально благоприятные условия для развития бизнеса в регионе.

По завершении Форума утверждена Дорожная карта, в которой предусмотрены ряд совместных мероприятий. В ней охвачены чувствительные для бизнеса вопросы - от проблем в сфере архитектурно-строительных и земельных правоотношений до систем управления рисками контрольно-надзорных органов.

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