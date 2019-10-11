Будущим стоматологам разъяснили, как отличить адептов деструктивных течений

Мероприятие проведено Информационно-разъяснительной группой при поддержке акимата Алматы.

В Алматы в Медико-стоматологическом колледже профессора Рузуддинова прошла информационно-разъяснительная работа, посвященная противодействию религиозного экстремизма и терроризма, сообщает Zakon.kz.

Мероприятие прошло при поддержке Управления общественного развития города Алматы. Тема выбрана не случайно, сегодня вопрос борьбы с терроризмом актуален не только для Казахстана, но и для многих странах мира, поэтому все мировое сообщество борется с этой угрозой.

В конференц-зале собралось очень много людей, примерно 200 студентов и преподавателей. Разъяснительная работа прошла на двух языках – казахском и русском, так как среди слушателей были представители разных национальностей.

Лектор – известный религиовед Нурмухаммед Мейманхожа, хорошо владеющий темой, сопровождал свою лекцию показом видеороликов и документальный фильмов о террористах и основных террористических организациях, которые сегодня существуют в мире и угрожают безопасности многих стран, рассказал о том, как уберечься от влияния радикальной идеологии, что делать, если такая опасность существует и так далее.

Студенты проявляли максимальную активность, внимательно слушали, задавали интересующие их вопросы, в том числе, почему в Казахстане не разрешают школьницам носить хиджаб и длинные платья. Эксперт пояснил, что у нас светское государство и требования касательно школьной формы ко всем едины, это отражено в законе об образовании и соответствующим приказом министра.

Также интересовались, как отличить адептов деструктивных течений. Как пояснил религиовед, они не признают культурные и народные традиции, а также наши мечети, медресе и в целом систему религиозного образования, которая действует в нашей стране, осуждают имамов, критикуют, не воспринимают их проповеди. Они слушают проповеди своих «шейхов» в интернете и распространяют среди населения.

Также приверженцы радикальной идеологии читают запрещенную литературу. Особенно ярые из них причисляют всех, кто не совершает намаз, к врагам Аллаха. Из-за этого они могут с легкостью расстаться со своими близкими родными и даже с родителями. У них нет понятия «семейные ценности и традиции», они легко сходятся и разводятся, для них брак не считается священным союзом между супругами, как того предписывает ислам.

Есть и другие признаки адептов, о которых религиовед рассказал подробно и доступным языком.

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