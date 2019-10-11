Певица НАZИМА попала в больницу

Свое исчезновение из соцсетей НАZИМА объяснила тем, что переутомилась.

Казахстанская певица, артистка российского лейбла Black star НАZИМА опубликовала в своем Instagram-сториз видео из больницы, передает Zakon.kz

Свое исчезновение из соцсетей НАZИМА объяснила тем, что переутомилась и попала в больницу. Из-за этого она перенесла концерты в Алматы и Нур-Султане, попросив публику понять ее и обещала выступить через неделю, 18 октября в Алматы и 19 числа в столице.

- Буду выздоравливать, наконец-то высплюсь. Как минимум, сейчас положили на 5 дней, есть время почитать книги, полежать, успокоиться, быть в режиме, питаться правильно, ложиться спать вовремя. Я воспринимаю это как мини-отпуск. Очень благодарна, столько пришло сообщений, мне приятно, все хорошо, - сказала певица.

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