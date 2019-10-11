Байбек: Партия всегда выступает за неприкосновенность частной собственности

С 2015 года при партии действует Республиканский общественный совет по поддержке предпринимательства.

Первый заместитель председателя партии Nur Otan Бауыржан Байбек в своем приветственном слове на IV Форуме по защите бизнеса "Надзор прокуратуры в сфере предпринимательства" отметил, что Nur Otan всегда выступает за неприкосновенность частной собственности, открытую конкуренцию, создание инвестиционного климата, соответствующего уровню стран ОЭСР, стимулирование инноваций, диверсификацию экономики, сообщает пресс-служба партии.

- Неизменный курс Елбасы на поддержку предпринимательства, проведение рыночных реформ позволил превратить Казахстан в развитое в экономическом плане государство. За годы Независимости ВВП Казахстана вырос в 17 раз, а доля малого и среднего бизнеса уже составляет 27%. Мы стремимся к тому, чтобы партия Nur Otan стала главной открытой площадкой, где публично обсуждаются разные социально значимые вопросы. Среди таких вопросов – поддержка и продвижение интересов предпринимателей, - подчеркнул Бауыржан Байбек.

По его словам, с 2015 года при партии Nur Otan действует Республиканский общественный совет по поддержке предпринимательства, по инициативе которого упрощены условия для ведения бизнеса, сокращен перечень разрешений, проверки бизнеса проводятся на основе системы оценки рисков. В апреле текущего года принят седьмой пакет законодательных поправок, направленный на сокращение количества процедур, сроков и финансовых затрат предпринимателей, что позволит значительно снизить нагрузку на бизнес.

- Вместе с тем, основным препятствием для развития экономики, бизнеса является коррупция. Экcперты отмечают, что сегодня более 25% МСБ находится в тени. Поэтому в 2014 году на Политсовете партии после широкого общественного обсуждения была принята Программа противодействия коррупции до 2025 года, которая в последующем легла в основу Антикоррупционной стратегии Республики Казахстан. По инициативе Nur Otan приняты законы о противодействии коррупции, о доступе к информации, об общественных советах и другие. С 2015 года партией проводится Национальный индекс восприятия коррупции. Партия тесно взаимодействует с Генеральной прокуратурой, Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". И здесь хотел бы отметить особую роль данных органов в вопросах защиты интересов предпринимателей. Так, благодаря их усилиям за последние 3 года в 3 раза сокращено количество проверок госорганов. Запущена автоматизированная система, исключающая назначение незаконных проверок. Декриминализированно лжепредпринимательство и многое другое, - заключил первый зампред партии.

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