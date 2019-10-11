В Алматы расширят ул. Жандосова и "пробьют" Саина

До конца года будет разработана ПСД по второй очереди BRT.

В Алматы расширят улицу Жандосова, разработают проектно-сметную документацию для второй очереди BRT и "пробьют" улицу Саина. Об этом рассказали в управлении городской мобильности, передает корреспондент МИА "Казинформ".

Заместитель руководителя управления городской мобильности Алматы Ернур Абжаxан рассказал на брифинге о расширении улицы Жандосова, второй очереди BRT и пробивке улицы Саина.

- По первой очереди BRT остался участок по улице Жандосова, от улицы Сулейменова до речки Большая Алматинка. Протяженность составляет около 1 км. На данном участке у нас проектом предусмотрено расширение проезжей части. По Жандосова у нас будет проезжая часть по 3 полосы в каждом направлении, сейчас там 2 полосы движения в каждом направлении. У нас предусмотрено уширение с южной стороны улицы Жандосова, и там предусмотрены выкуп и снос домостроений. В настоящее время практически 90% домов выкуплены, - рассказал Ернур Абжаxан.

Он также отметил, что до конца года будет разработана ПСД по второй очереди BRT, протяженность которой составит более 13 км от Тимирязева-Желтоксан до рынка "Жетысу" на Кульджинке.

- Работы по пробивке Саина: общая протяженность составляет 3,2 км, от Рыскулова в сторону улицы Монке би, соединится с построенной дорогой, рабочее название у нее было раньше Момышулы-2, сейчас это улица Саина. Работы ведутся. Там также предусмотрен выкуп земельных участков в частном секторе. По ним идут оценочные работы, параллельно там, где не требуется выкуп, где есть свободные места, работы уже идут полным ходом. Завершение изначально планировалось на 2020 год, но все зависит от финансирования и выкупа земельных участков, - отметил Ернур Абжаxан.

Кроме того, он заявил, что программу "Vision Zero" никто не отменял, и акимат будет действовать в рамках программы для обеспечения безопасности участников дорожного движения.

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