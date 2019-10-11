Новые подходы оказания адресной соцпомощи разъяснили в Актюбинской области

В настоящее время АСП получает 18782 актюбинцев.

В ходе пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций заместитель акима области Марат Токжанов рассказал об изменениях в механизме назначения государственной адресной социальной помощи с 1 января 2020 года.

Спикер сообщил, что в своем Послании народу Казахстана Президент поручил скорректировать механизм назначения АСП и внедрить дополнительный гарантированный социальный пакет детям малообеспеченных семей.

- В результате принимаемых мер уже с начала 2020 года будут внесены поправки в механизм назначения адресной социальной помощи. Основной принцип – государство будет помогать тем, кто действительно нуждается в помощи. В первую очередь, это дети и многодетные семьи. Трудоспособные граждане должны работать, государство поможет им трудоустроиться или открыть свое дело, - отметил Марат Токжанов.

Комплекс мер включает 3 направления. Первый - исключение многодетных семей в отдельную категорию и предоставление им гарантированного пособия, второе - поддержка малообеспеченных категорий граждан и их стимулирование к труду, третье - предоставление гарантированного пакета, включающего в себя натуральную поддержку детям из всех семей, получающих АСП.

В соответствии с изменениями семьи, имеющие 4 детей будут получать пособия в размере 42 500 тенге, пятерых детей - 53 125 тенге, шестерых - 63 750 тенге, семерых - 73 370 тенге соответственно.

Выплаты государственных пособий будут производиться многодетным семьям, имеющим 4 и более несовершеннолетних детей, будут производиться вне зависимости от дохода. Если общий доход семьи не превышает 70 процентов от прожиточного минимума, установленного по региону, то в соответствии с представленным законопроектом назначается АСП, однако трудоспособный член семьи не должен отказываться от предложенных органами занятости мер занятости.

Отметим, что в настоящее время АСП получает 18782 актюбинцев. В числе получателей 143 индивидуальных предпринимателя. В настоящее время сдали документы на получение АСП еще 179 ИП.

Ведется работа по возврату излишне выплаченных или необоснованно выплаченных средств. Так, в ходе из 10 семей возвращено в бюджет 1405,3 тыс. тенге.

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