Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей, сообщает РИА Новости.

Она добавила, что кому-то этот шаг может показаться преждевременным (обстановка в регионе остается напряженной), однако в Осло убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других наград и по замыслу основателя церемония вручения проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме, - 10 декабря.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B