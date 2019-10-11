Премьер-министр Эфиопии получил Нобелевскую премию мира

Работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".

Нобелевскую премию мира 2019 года получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, поспособствовавший разрешению приграничного конфликта с Эритреей, сообщает РИА Новости.

- За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества, - заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.

Она добавила, что кому-то этот шаг может показаться преждевременным (обстановка в регионе остается напряженной), однако в Осло убеждены, что работа Абия Ахмеда Али "заслуживает поощрения и поддержки".

Премия мира является одной из пяти, завещанных в конце XIX века шведским промышленником и изобретателем Альфредом Нобелем. В отличие от других наград и по замыслу основателя церемония вручения проходит в Осло в тот же день, что и в Стокгольме, - 10 декабря.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the Nobel Peace Prize for 2019 to Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed Ali.#NobelPrize #NobelPeacePrize pic.twitter.com/uGRpZJHk1B — The Nobel Prize (@NobelPrize) 11 октября 2019 г.

В этом году на награду также претендовали шведская активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире и другие.

Ранее стали известны лауреаты премий по медицине, физике, химии и литературе. Денежное вознаграждение в 2019 году составляет девять миллионов шведских крон (около 900 тысяч долларов).

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