Какие изменения внесены в правила прохождения службы в Вооруженных силах РК

Формирование Президентского резерва определяет особый порядок отбора военнослужащих, подготовки материалов, зачисления и исключения из него.

Президент РК своим указом от 5 октября 2019 года внес изменения и дополнения в в Правила прохождения воинской службы в Вооруженных Силах,

других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что офицерам запаса с высокой подготовкой и большим опытом работы по специальности и занимающим руководящие государственные должности в государственных органах РК, избранным (назначенным) в представительные органы, для которых предусмотрено бронирование по мобилизации от призыва в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, очередное воинское звание по запасу может быть присвоено вне зависимости от прохождения воинских сборов.

Офицерам запаса, за исключением лиц, имеющих высокую подготовку и большой опыт работы по специальности и занимающих руководящие государственные должности в государственных органах РК, избранных (назначенных) в представительные органы, для которых предусмотрено бронирование по мобилизации от призыва в Вооруженные силы, другие войска и воинские формирования, очередное воинское звание "полковник запаса" присваивается в соответствии с настоящими Правилами при введении военного положения.

В новой редакции также говорится, что формирование Президентского резерва осуществляется на должности, предусмотренные Перечнем должностей политических государственных служащих и иных должностных лиц, назначаемых Президентом РК или по согласованию с ним, а также назначаемых по согласованию с Администрацией Президента РК.

Правила не распространяются на должность Министра обороны Республики Казахстан.

Утверждение Президентского резерва осуществляется Секретарем Совета Безопасности по согласованию с Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан по представлению Отдела военной безопасности и обороны Совета Безопасности РК.

Формирование Президентского резерва определяет особый порядок отбора военнослужащих, подготовки материалов, зачисления и исключения из него. Организация работы по формированию Президентского резерва возлагается на Отдел военной безопасности и обороны.

Формирование Президентского резерва осуществляется ежегодно с учетом прогноза текущей и перспективной потребности в кандидатах на занятие руководящих должностей Вооруженных сил и Национальной гвардии Республики Казахстан.

Президентский резерв формируется из числа военнослужащих:

- соответствующих квалификационным требованиям, включающим требования по стажу службы, уровню образования и профессиональной подготовки, предусмотренным к замещению по предполагаемой должности;

- соответствующих по решению аттестационной комиссии занимаемой должности, в том числе рекомендованных для зачисления в кадровый резерв или выдвижения на вышестоящую должность;

- не имеющих дисциплинарных взысканий на момент направления материалов.

Первым руководителем государственного органа в Президентский резерв при соответствии квалификационным требованиям могут быть рекомендованы военнослужащие, прикомандированные к государственным органам и международным организациям.

По представлению руководителя структурного подразделения Аппарата Совета Безопасности РК, первого заместителя либо заместителя Секретаря Совета Безопасности РК, согласованного с первым руководителем государственного органа, прикомандировавшего военнослужащего, в Президентский резерв могут быть зачислены военнослужащие, прикомандированные к Аппарату Совета Безопасности Республики Казахстан, которые соответствуют предъявляемым требованиям.

Отбор кандидатов для зачисления в Президентский резерв производится на основе изучения и оценки личных и деловых качеств военнослужащих, результатов их служебной деятельности и решения аттестационной комиссии.

Ежегодно до 1 октября кадровые подразделения Вооруженных сил и Национальной гвардии РК направляют в Аппарат Совета Безопасности списки военнослужащих, рекомендованных для зачисления в Президентский резерв, с приложением следующих материалов:

- представление первого руководителя государственного органа с указанием деловых и личных качеств военнослужащего;

- сведения о прохождении воинской службы (послужной список) с фотографией установленной формы;

- сведения о прохождении военнослужащим специальной проверки.

Первый руководитель государственного органа вправе запросить характеризующие материалы в отношении прикомандированных военнослужащих у руководителя того органа (организации), где проходит службу соответствующий военнослужащий.

В случае выявления неполноты представленных материалов или указания в них каких-либо неточных сведений кадровыми подразделениями государственных органов вышеуказанные недостатки могут быть устранены без возврата Отделом военной безопасности и обороны материалов в отношении военнослужащих, рекомендованных для зачисления в Президентский резерв.

Отдел военной безопасности и обороны ежегодно:

- до 30 ноября осуществляет проверку достоверности, полноты представленных материалов и соответствия военнослужащих, рекомендованных в Президентский резерв, требованиям, установленным настоящими Правилами, при необходимости предварительно изучает кандидатуры и проводит их дополнительную проверку;

- до 20 декабря формирует по результатам рассмотрения материалов список военнослужащих, рекомендованных в Президентский резерв;

- в течение десяти дней после утверждения Президентского резерва информирует первых руководителей государственных органов.

Отдел военной безопасности и обороны после формирования списка кандидатов в Президентский резерв согласовывает его с Руководителем Администрации Президента РК, после чего вносит его на утверждение Секретарю Совета Безопасности Республики Казахстан.

Кадровые подразделения государственных органов в течение десяти рабочих дней со дня получения выписки из утвержденного списка Президентского резерва уведомляют военнослужащих о зачислении их в Президентский резерв.

Срок пребывания военнослужащего в Президентском резерве не должен превышать трех лет. Лица, зачисленные в Президентский резерв, но не назначенные в период пребывания в нем на вышестоящие руководящие должности, могут быть вновь зачислены на общих основаниях.

Исключение военнослужащего из Президентского резерва производится в случаях:

- привлечения к уголовной ответственности за совершение уголовного правонарушения;

- привлечения в судебном порядке к административной ответственности за умышленное правонарушение;

- привлечения его к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;

- наложения дисциплинарного взыскания в виде освобождения от занимаемой должности, понижения в воинском звании;

- подачи рапорта об исключении из Президентского резерва;

- увольнения с воинской службы.

Решение об исключении военнослужащего из Президентского резерва принимается Секретарем Совета Безопасности при наличии оснований в соответствии с материалами, представленными кадровыми подразделениями государственных органов в Отдел военной безопасности и обороны.

Указ вводится в действие со дня его опубликования.

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