ЧП с поездом на Чемолгане: тяжелым остается состояние одной из девочек

Из-за поражения​ центрально-нервной системы.

Управление общественного здоровья города Алматы предоставило информацию по состоянию девочек, пострадавших в аварии с поездом на станции Чемолган, передает Zakon.kz.

По данным ведомства, старшая и младшая девочки на сегодня находятся в Детской городской клинической больнице №2 в отделении неврологии. Старшая девочка из Центра детской неотложной помощи переведена 3 октября, младшая - 7 октября.

- Состояние старшей девочки в настоящее время средней степени тяжести, ест самостоятельно, ходит, бегает, играется, на вопросы отвечает, эмоции живые. Имеется​ ​ перелом справа плечевого сустава, наложен гипс. Младшей - состояние стабильное тяжелое, за счет поражения​ центрально-нервной системы, двигательные нарушения в виде тетрапареза, кормление зондовое, - рассказали в Управлении.

В дальнейшем планируется второй этап реабилитации​ в реабилитационном центре. Всю медицинскую помощь дети получают​ в полном объеме.​ ​ На постоянной основе проводятся консилиумы​ с привлечением профильных специалистов.

Ранее стало известно, что маму девочек выписали из больницы.

В результате аварии с участием поезда 15 сентября погиб водитель автобуса. Двое детей, 2014 и 2016 годов рождения, и 33-летняя женщина были доставлены в Карасайскую районную больницу в тяжелом состоянии.

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