При ОСМС у добровольного страхования останется ниша для заработка

Страховым компаниям не стоит переживать: у них есть своя ниша для заработка.

С внедрением ОСМС у компаний, продающих добровольное страхование, будет ниша для заработка. Об этом caravan.kz сказал заместитель председателя правления Фонда социального медицинского страхования Эрик Байжунусов в ходе встречи с журналистами в Алматы.

Обсуждая тему запуска ОСМС, некоторые незаинтересованные стороны стали искать доводы против. Мол, медицинская помощь, оказываемая в рамках ОСМС, не будет качественной, не сможет отвечать требованиям избалованного сервисом пациента.

– Последние выступления видных аналитиков были в защиту добровольного страхования, – говорит Эрик Байжунусов. – Мы их понимаем. Это очень выгодно: застраховать работников, а потом лечить бесплатно в наших больницах. А в ОСМС уже войдет пакет добровольного медстрахования. Возникает закономерный вопрос: зачем страховать добровольно? Из-за этого возникает конфликт, недопонимание.

Однако страховым компаниям не стоит переживать: у них есть своя ниша для заработка.

– Например, услуги стоматологии, косметологии, косметической медицины, сервисные услуги. Тот, кто хочет работать, не останется не у дел. А вот что касается лечебного процесса, то здесь должно быть четкое понимание: если человек один раз оплатил, то должен получить надлежащую качественную медицинскую помощь.

Эксперт отметил важность активного участия в системе ОСМС частных клиник. Для них упрощен процесс вхождения в базу данных – вместе 40 документов теперь нужно предоставить лишь 8-9, процесс закупа автоматизирован. Доля частников в системе уже составляет 51%. В лидерах– Шымкент, Нур-Султан, Кызылординская область.

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