VIII Глобальный Саммит UNWTO: итоги работы первого дня

В столицу прибыло более 1400 делегатов из 80 стран мира.

10 октября состоялась официальная церемония открытия VIII Глобального Саммита Всемирной туристской организации (UNWTO) по вопросам городского туризма "Умные города - Умные дестинации". Участие в ней приняли премьер-министр страны Аскар Мамин, аким столицы Алтай Кульгинов и генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили, сообщает официальный сайт городского акимата.

Во время открытия аким Нур-Султана Алтай Кульгинов рассказал о динамичном развитии столицы и о ее растущих показателях. По его словам, в Нур-Султане привлечено 23 млрд долларов инвестиций, построено 22,5 млн кв.м жилья. Он рассказал о концепции “Умная Астана”, которая направлена на качественное обеспечение безопасности, логистики, здравоохранения, образования, жилищного сектора и государственных услуг в столице.

Генеральный секретарь UNWTO Зураб Пололикашвили в свою очередь рассказал о туристском потенциале "умных городов" и важности использования инновационных технологий, которые могут сделать города более пригодными и доступными для жизни. По его словам, спустя десятилетие с проведения Генеральной ассамблеи ООН, Нур-Султан продолжает представлять растущую роль страны на международной арене.

В первый день саммита прошли круглые столы, панельные сессии и презентации на следующие темы: "Умные города и туризм", "Творческие города: туризм как источник инноваций и креативности" и "Умные направления".

Во время дискуссии на тему "Творческие города: туризм как источник инноваций и креативности", Исполнительный Директор Sound Diplomacy, Music Cities Events Шейн Шапиро объяснил главные принципы и пути развития музыкального туризма. На панельной сессии, организованной испанским турагентством Segittur, обсудили вопросы современного городского менеджмента. Особо была отмечена роль в сотрудничестве частных и государственных организаций для решения проблем, с которыми сталкиваются города. Так, Директор по продажам Mastercard Галина Ганеева поделилась опытом компании в использовании электронного платежа городскими властями.

По итогам рабочих встреч саммита, между участниками состоялось подписание декларации Нур-Султаном "Умные города, умные дистанции". Отметим, на VIII Глобальный Саммит по городскому туризму в Нур-Султан прибыло более 1400 делегатов из 80 стран мира - специалисты индустрии туризма, иностранные консультанты, государственные деятели, представители крупных международных туристических ассоциаций, местных органов власти и частных организаций.

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