Машина горела прямо на АЗС в Алматы

Ее потушили прибывшие пожарные.

Машина загорелась прямо на АЗС в Алматы, передает Zakon.kz.

Инцидент произошел на пересечении улиц Байтурсынова - Айтеке би. Об этом в Facebook написал Думан Капасов.

- Развернулся, поехал дать огнетушитель, уже пожарка приехала и потушили. Друзья, имейте в машине огнетушитель и проверяйте его срок годность, - написал очевидец.

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