Токаев: Первостепенная задача СНГ - развитие торгово-экономического сотрудничества

В своем выступлении Глава государства представил комплексное видение дальнейшего развития Содружества Независимых Государств.

Касым-Жомарт Токаев принял участие в заседании Совета глав государств СНГ, сообщает Zakon.kz со ссылкой на на Акорду.

В мероприятии также приняли участие лидеры Азербайджана, Армении, Беларуси, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана.

В ходе заседания состоялся обмен мнениями по многоплановому взаимодействию в рамках Содружества Независимых Государств. Были также рассмотрены вопросы о председательстве в СНГ в 2020 году и председателе Исполкома СНГ.

В своем выступлении Глава государства представил комплексное видение дальнейшего развития Содружества Независимых Государств.

Президент считает СНГ авторитетной международной организацией, которая позволила сохранить и укрепить политические, экономические и гуманитарные связи между странами Содружества.

Вместе с тем Касым-Жомарт Токаев отметил, что мир вступил в эпоху напряженности и неопределенности, архитектура международных отношений расшатывается из-за кризиса доверия, турбулентность мировой экономики ведет к оттоку капитала из развивающихся стран. На этом фоне, по мнению Главы государства, меняются подходы к региональной интеграции, и многие интеграционные модели, прежде казавшиеся незыблемыми, подвергаются испытанию на прочность.

- Нашему Содружеству также предстоит пройти непростой, но крайне необходимый процесс адаптации к меняющимся реалиям. По инициативе Нурсултана Абишевича Назарбаева мы приступили к процессу структурной модернизации СНГ. В 2017 году началась работа по актуализации Концепции дальнейшего развития и Стратегии экономического развития Содружества. Я намерен продолжить эту работу, - подчеркнул Президент.

Глава государства одной из первостепенных задач СНГ назвал развитие торгово-экономического сотрудничества.

- Создание в 2011 году Зоны свободной торговли СНГ улучшило условия для товарообмена между нашими странами. Вместе с тем дальнейшее расширение торгового сотрудничества требует продолжения работы по снижению существующих барьеров. Нам нужны новые точки роста, которые придали бы новый импульс экономическому взаимодействию в рамках Содружества, - полагает Касым-Жомарт Токаев.

В данном контексте Президент выделил ряд перспективных направлений для совместной работы, в числе которых цифровые технологии, электронная коммерция, свободная торговля услугами, туризм.

- Стремительное развитие цифровых технологий меняет ландшафт жизнедеятельности государств. Во всех странах СНГ ведется работа по цифровизации экономики. Для получения синергетического эффекта важен обмен опытом и знаниями, а также объединение усилий в рамках Содружества. В этой связи предлагаю на регулярной основе проводить специальные форумы СНГ по современным технологиям. Аналогичные меры уже апробируются в рамках Евразийского экономического союза, - сказал Глава государства.

Говоря о возросшем значении электронной коммерции в мире, Касым-Жомарт Токаев привел следующие цифры. В 2018 году объем мировой электронной торговли достиг 1,8 триллиона долларов, составив 11,5 % от розничного товарооборота. По прогнозам экспертов, через 5 лет этот показатель вырастет до 2,8 триллиона долларов. Президент предложил разработать нормативный документ, способный обеспечить условия для развития электронной коммерции в рамках Содружества, доля которого в общемировом объеме на сегодня составляет всего 1 %.

Глава государства также акцентировал внимание на значительном потенциале взаимодействия в сфере туризма. По словам Касым-Жомарта Токаева, эта отрасль приносит большие дивиденды многим государствам мира.

- У каждой страны Содружества есть свои уникальные рекреационные, природно-ландшафтные и исторические объекты. Они могут достойно дополнить перечень наиболее привлекательных туристических направлений мира, - добавил Президент.

Остановившись на проблеме различий в визовых и миграционных правилах, Глава государства предложил рассмотреть вопрос введения на территории СНГ единого режима под условным названием "Виза Содружества" по типу Шенгенского соглашения.

Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что такой подход позволит в разы увеличить туристический поток, при этом указав на необходимость совместной серьезной работы экспертов.

Президент отметил символичность объявления 2020 года в Содружестве Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

- В те героические годы наши народы, включая казахстанцев, встали единым несокрушимым фронтом перед лицом нацистской угрозы. Увековечение памяти павших на полях сражений, воздание почестей ветеранам и труженикам тыла остается нашим общим долгом. Мы в Казахстане категорически против искажения истории Второй мировой войны, - сказал Глава государства.

В заключение Касым-Жомарт Токаев заверил присутствующих в готовности Казахстана к глубокой, системной кооперации в рамках СНГ.

После завершения заседания Совета глав государств СНГ были подписаны следующие документы:

1. Декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств;

2. Обращение глав государств – участников Содружества Независимых Государств к народам стран Содружества и мировой общественности в связи с 75-летием Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов;

3. Конвенция государств – участников Содружества Независимых Государств о передаче исполнения наказаний, не связанных с лишением свободы;

4. Программа сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2020-2022 годы.

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