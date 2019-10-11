Сотовый в бюстгальтере и карты в хлебе – что и как проносят заключенным

Деньги, мобильные телефоны, спиртное и наркотики – все это запрещено приносить в учреждения УИС. Впрочем, родственники и осужденные придумывают различные способы обойти запрет.

Благодаря профессионализму сотрудников УИС запрещенные предметы редко попадают на режимную территорию. Только на этой неделе удалось перекрыть несколько каналов доставки запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Жительница города Тараз приехала в учреждение максимальной безопасности Жамбылской области на длительное свидание с супругом, который отбывает там наказание. Чтобы порадовать мужа, дама пыталась пронести в учреждение алкоголь под видом напитка "Fanta" емкостью 1 литр. Но передача не состоялась. И теперь гражданка вынуждена заплатить штраф. Аналогичный случай имел место в колонии-поселения ДУИС по города Нур-Султан. Осужденная на территорию промышленной зоны хотела пронести коньяк под видом напитка "Кока-Колы".

Чаще всего незаконным способом пытаются пронести осужденным мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства, наркотики и алкоголь. Как правило, прячут их в продуктах питания (внутри грецкого ореха, в сале, масле, конфетах, меде и др.) и предметах хозяйственно-бытового назначения. Например, сотрудники учреждения максимальной безопасности ДУИС по Западно-Казахстанской области при проведении досмотра внутри кондиционера для белья, обнаружили и изъяли сотовый телефон с SIM-картой, зарядное устройство и наушники. Бандероль поступила от родственников осужденного. Также, 10 октября сотрудники следственного изолятора Жамбылской области в буханке хлеба обнаружили денежные средства и укрытые ухищренным способом в коробке от сигарет игральные карты. Были случаи, когда наркотическое вещество пропитывали в нижнее белье. Гашиш обычно смешивают с заваркой или кофе. Гражданские лица проявляют чудеса изобретательности. Некоторые граждане прячут запрещенные вещества и предметы в различных частях тела.

На этой неделе в следственных изоляторах ДУИС по Актюбинской и Карагандинской областей изъяли сотовые телефоны и денежные средства. А в СИЗО города Алматы женщина пыталась пронести в бюстгальтере сотовый телефон.

Вместе с тем, гражданин хотел пронести денежные средства в размере 24 тысяч тенге в учреждение максимальной безопасности ДУИС по Акмолинской области, где отбывает наказание его знакомый. Перед свиданием прошел досмотр, сдал мобильный телефон и портмоне с денежными средствами. Однако, он вел себя крайне нервно и подозрительно. Причина такого поведения стала ясна, когда у него обнаружили в левом кармане трико под брюками денежные средства в сумме 24 000.

Еще один популярный способ передачи запрещенных посылок – перебрасывание их через стены учреждений УИС.

Мобильные телефоны, чтобы не разбились, часто упаковывают в пустую пластиковую тару. Телефон и к нему зарядное устройство оборачивают тряпками или губками для мытья посуды и перекидывают через стены учреждения. К примеру, у нас была оперативная информация о том, что женщина попытается перебросить запрещенный предмет через ограждение учреждения максимальной безопасности Департамента УИС по Акмолинской области. Сотрудниками учреждения совместно сотрудниками Атбасарского районного отдела полиции в районе магазина, который находится возле учреждения была задержана гражданка 1997 года рождения.

И действительно в ходе личного досмотра в пакете гражданки были обнаружены и изъяты пять мобильных телефонов и два зарядных устройства, завернутых в поролоновые губки и упакованные в пластиковой бутылке. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. При допросе гражданка пояснила, что запрещенные предметы предназначались родственнику, который отбывает срок наказания в учреждении.

- Несмотря на неоднократное ознакомление под роспись гражданских лиц с перечнем запрещенных предметов, а также о привлечении их к административной ответственности в случае проноса запрещенных предметов на территорию учреждения, все равно они допускают нарушения. Согласно статистике, с начала года в республике за попытку передачи запрещенных предметов в учреждениях УИС к административной ответственности привлечены 127 гражданских лиц, являющихся близкими и знакомыми осужденных. По перечисленным фактам соответствующие материалы направлены в суд по административным делам для принятия процессуального решения, - отметил и.о.председателя КУИС Тенизжан Джанибеков.

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