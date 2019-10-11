Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сотовый в бюстгальтере и карты в хлебе – что и как проносят заключенным

Деньги, мобильные телефоны, спиртное и наркотики – все это запрещено приносить в учреждения УИС. Впрочем, родственники и осужденные придумывают различные способы обойти запрет.

Фото : batenka.ru11 октября 2019, 18:20

Благодаря профессионализму сотрудников УИС запрещенные предметы редко попадают на режимную территорию. Только на этой неделе удалось перекрыть несколько каналов доставки запрещенных предметов, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КУИС МВД РК.

Жительница города Тараз приехала в учреждение максимальной безопасности Жамбылской области на длительное свидание с супругом, который отбывает там наказание. Чтобы порадовать мужа, дама пыталась пронести в учреждение алкоголь под видом напитка "Fanta" емкостью 1 литр. Но передача не состоялась. И теперь гражданка вынуждена заплатить штраф. Аналогичный случай имел место в колонии-поселения ДУИС по города Нур-Султан. Осужденная на территорию промышленной зоны хотела пронести коньяк под видом напитка "Кока-Колы".

Чаще всего незаконным способом пытаются пронести осужденным мобильные телефоны, сим-карты, денежные средства, наркотики и алкоголь. Как правило, прячут их в продуктах питания (внутри грецкого ореха, в сале, масле, конфетах, меде и др.) и предметах хозяйственно-бытового назначения. Например, сотрудники учреждения максимальной безопасности ДУИС по Западно-Казахстанской области при проведении досмотра внутри кондиционера для белья, обнаружили и изъяли сотовый телефон с SIM-картой, зарядное устройство и наушники. Бандероль поступила от родственников осужденного. Также, 10 октября сотрудники следственного изолятора Жамбылской области в буханке хлеба обнаружили денежные средства и укрытые ухищренным способом в коробке от сигарет игральные карты. Были случаи, когда наркотическое вещество пропитывали в нижнее белье. Гашиш обычно смешивают с заваркой или кофе. Гражданские лица проявляют чудеса изобретательности. Некоторые граждане прячут запрещенные вещества и предметы в различных частях тела.

На этой неделе в следственных изоляторах ДУИС по Актюбинской и Карагандинской областей изъяли сотовые телефоны и денежные средства. А в СИЗО города Алматы женщина пыталась пронести в бюстгальтере сотовый телефон.

Вместе с тем, гражданин хотел пронести денежные средства в размере 24 тысяч тенге в учреждение максимальной безопасности ДУИС по Акмолинской области, где отбывает наказание его знакомый. Перед свиданием прошел досмотр, сдал мобильный телефон и портмоне с денежными средствами. Однако, он вел себя крайне нервно и подозрительно. Причина такого поведения стала ясна, когда у него обнаружили в левом кармане трико под брюками денежные средства в сумме 24 000.

Еще один популярный способ передачи запрещенных посылок – перебрасывание их через стены учреждений УИС.

Мобильные телефоны, чтобы не разбились, часто упаковывают в пустую пластиковую тару. Телефон и к нему зарядное устройство оборачивают тряпками или губками для мытья посуды и перекидывают через стены учреждения. К примеру, у нас была оперативная информация о том, что женщина попытается перебросить запрещенный предмет через ограждение учреждения максимальной безопасности Департамента УИС по Акмолинской области. Сотрудниками учреждения совместно сотрудниками Атбасарского районного отдела полиции в районе магазина, который находится возле учреждения была задержана гражданка 1997 года рождения.

И действительно в ходе личного досмотра в пакете гражданки были обнаружены и изъяты пять мобильных телефонов и два зарядных устройства, завернутых в поролоновые губки и упакованные в пластиковой бутылке. Данный факт зарегистрирован в книге учета информации. При допросе гражданка пояснила, что запрещенные предметы предназначались родственнику, который отбывает срок наказания в учреждении.

- Несмотря на неоднократное ознакомление под роспись гражданских лиц с перечнем запрещенных предметов, а также о привлечении их к административной ответственности в случае проноса запрещенных предметов на территорию учреждения, все равно они допускают нарушения. Согласно статистике, с начала года в республике за попытку передачи запрещенных предметов в учреждениях УИС к административной ответственности привлечены 127 гражданских лиц, являющихся близкими и знакомыми осужденных. По перечисленным фактам соответствующие материалы направлены в суд по административным делам для принятия процессуального решения, - отметил и.о.председателя КУИС Тенизжан Джанибеков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты