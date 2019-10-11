В Кызылординской области медучреждения получили 36 санитарных автомашин

Глава региона вручил ключи от 7 специализированных реанимобилей, 12 автомобилей "Ларгус" и 17 транспортировочных автомашин "УАЗ".

Сегодня, 11 октября аким области Куанышбек Искаков вручил медицинским учреждениям региона ключи от новой спецавтотехники, сообщает Zakon.kz.

Глава региона вручил ключи от 7 специализированных реанимобилей, 12 автомобилей "Ларгус" и 17 транспортировочных автомашин "УАЗ".

Куанышбек Искаков поздравил работников здравоохранения и подчеркнул, что Елбасы и Глава государства в Послании народу Казахстана отмечает особую важность укрепления здоровья населения. В Послании Президент страны поручил Правительству в течение пяти лет довести расходы на здравоохранение из всех источников до 10% от ВВП.

- Здравоохранение является одним из важнейших отраслей для нашего региона. За последние пять лет за счет средств республиканского и областного бюджетов нам удалось построить 64% новых объектов здравоохранения взамен аварийных. Нужно отметить, что Кызылординская область занимает лидирующую позицию в республике по объему средств, выделяемых на социальную сферу. Зарплата медицинских работников выросла на 30 процентов. Три года назад были выделены первые гранты для подготовки специалистов отрасли. В настоящее время в бакалавриате высших медицинских учебных заведений Казахстана обучаются 30 кызылординских ребят и 42 - в резидентуре, - сказал глава региона.

Кроме того, врачи области проходят курсы повышения квалификации в лучших клиниках Южной Кореи, Японии и России. Раньше в регионе был только один травматологический пункт. Для расширения доступа к этому виду медицинской помощи были дополнительно открыты три травмпункта и межрайонные отделения травматологии в Аральском и Жанакорганском районах. Они оснащены современным медоборудованием. Областная служба скорой помощи была скоординирована в единый центр. Таким образом, вся информация о пациентах от Аральска до Жанакоргана, необходимая для оказания неотложной медицинской помощи, собрана в одном месте. Это позволяет оперативно получать информацию для своевременной и эффективной помощи больным.

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