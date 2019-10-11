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Заворотнюк впала в прекоматозное состояние

Актриса не может передвигаться самостоятельно.

Фото : Politeka11 октября 2019, 18:56

Актриса Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора, сообщает Telegram-канал Mash в пятницу.

Сопор — глубокое угнетение сознания, при котором больной не реагирует на окружающую обстановку. При углублении этого прекоматозного состояния может развиться кома.

Отмечается, что актриса не может передвигаться самостоятельно, ее перевозят на специальной каталке. Сотрудники медицинского центра пытаются не допустить ухудшения состояния Заворотнюк, при котором она может впасть в кому.

8 октября стало известно, что артистку выписали из медучреждения, в котором она пребывала последний месяц. Позже сообщалось, что актрису госпитализировали в центр для восстановления тяжелобольных.


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