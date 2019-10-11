Каждый должен быть уверен, что получит качественную медпомощь - Бердибек Сапарбаев о важности ОСМС

Бердибек Сапарбаев поручил продолжить работу по внедрению системы медицинского страхования.

Продолжается рабочая поездка заместителя Премьер-министра Бердибека Сапарбаева в Атыраускую область, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Очередным объектом посещения столичной делегации стала областная больница. Здесь Бердибек Сапарбаев провел совещание по вопросам внедрения обязательного социального медицинского страхования.

По словам вице-премьера, с активным внедрением обязательного социального медицинского страхования очень важно повышать и качество оказываемых медицинских услуг.

- Елбасы и Главой государства поставлена важная задача по повышению качества и доступности здравоохранения. Здесь большой акцент нужно сделать на программе "С дипломом – в село", ведь сегодня медицина хромает в первую очередь в сельской местности. Молодым специалистам необходимо создавать все необходимые условия, начиная с жилья до заработной платы, – обратился Б. Сапарбаев к руководству Атырауской области.

– В свою очередь работодателям не нужно избегать страхования, его необходимо активно внедрять, каждый казахстанец должен быть уверен в том, что при необходимости он получит качественную медицинскую помощь, – заключил Б. Сапарбаев.

По итогам совещания Бердибек Сапарбаев поручил продолжить работу по внедрению системы медицинского страхования, дальнейшей цифровизации сферы здравоохранения, актуализации статусов населения и его информированию.

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