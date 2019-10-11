Инвесторы из Израиля внесут вклад в развитие сельского хозяйства Туркестанской области

Иностранные инвесторы выразили готовность нарастить сотрудничество.

Аким Туркестанской области Умирзак Шукеев встретился с инвесторами из Израиля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

В ходе встречи представители ТОО "BS-Agro Produst" рассказали о технологии посева бахчевых культур, не требующей воды. Также стороны обсудили развитие партнерских отношений.

Иностранные инвесторы выразили готовность нарастить сотрудничество и внести вклад в развитие сельского хозяйства.

На сегодняшний день ТОО "BS-Agro Produst" в селе Токсансай Ордабасинского района на 130 га применяя новые технологии выращивает бахчевые культуры. В этом году здесь намерены собрать 40 тонн урожая арбузов, а в следующем году увеличить посевные площади до 700 га. Помимо арбузов хозяйство также занимается выращиванием цветов, кукурузы и гороха.

Стоит отметить, семена арбузов, засеянные именно этим способом, пользуется большим спросом за рубежом в сфере косметологии.

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