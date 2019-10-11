В столице разрабатывают карту открытых бюджетов для борьбы с коррупцией

Более 500 тыс. обращений написали жители столицы в антикоррупционную службу увидев затраты государственных учреждений в интерактивной карте созданной в рамках проекта "Астана – адалдык аланы".

Возможности интерактивной карты "открытых бюджетов" обсудили сегодня за круглым столом представители различных городских управлений, НПО и акимата столицы. Главная проблема – чиновники не своевременно и зачастую неправильно вносят в программу свои бюджеты, а вместо реальных ответов на запросы граждан и антикоррупционного ведомства занимаются отписками, передает корреспондент Zakon.kz.

Интерактивна карта "открытых бюджетов" - один из результатов взаимодействия акимата города Нур-Султан и Антикоррупционной службы в рамках проект "Астана – адалдык аланы". Цель – вовлечь общество в профилактику и противодействие коррупции, контролю расходов государственных предприятий.

- За период в 9 месяцев в информационный сервис было внесено более 300 бюджетных организаций, находящихся в ведении акимата города Нур-Султан на общую сумму 288,6 млрд тенге. Благодаря этому эксперименту сегодня жители столицы имеют возможность контролировать каждый тенге выделенный из бюджета города: на ремонт и строительство автомобильных дорог, содержание спорткомплексов, в систему образования и так далее, - сказал депутат столичного маслихата Мирас Шекенов.

Он отметил, что за это время были выявлены недочеты в работе как самой карты, так и государственных органов. Последние зачастую неправильно вносят бюджетную информацию, занимаются отписками на обращения граждан, или вообще эти жалобы игнорируют. К слову, всего за истекший период гражданами столицы было направлено более 500 тыс. обращений.

- К примеру, школе №10 было выделено 400 млн тенге, в ходе мониторинга установлено, что часть средств поступало из республиканского бюджета, однако они не были отражены в системе. Другой пример, в районе ведутся работы по строительству автомобильных дорог, однако сведения о заложенных средствах в интерактивной карте отсутствуют. В сфере здравоохранения отмечена слабая активность по предоставлению информации. Эти факты обусловлены отсутствием механизма по загрузке сведений. Рекомендуем проработать механизмы и периодичность внесения изменений в информационную систему, - сказал Шекенов.

Кроме того, он предложил ввести ответственность за вносимые данные, а также интегрировать интерактивную карту с системой iKomek и SmartAstana.

Правда реализовать это предложение, скорее всего, не получится. По словам разработчика интерактивной карты Даурена Салимова, названные программы разработаны под столицу, а карта, по поручению президента Казахстана должна внедряться по всей республике. И для этого, IT-специалисты разрабатывают новое приложение.

- Чтобы у граждан уже сложился определенный опыт в использовании предлагается разработать отдельное приложение для карты мобильной, которая будет единая для всей страны. Преимущество приложения будет в том, что человек приходя в определенную госорганизацию (школа, больница, управление) или подходя к дороге будет получать уведомление о бюджете этого объекта (технически это будет реализовано с помощью таргетирования и геолокации). То есть у человека не будет необходимости заходить непосредственно на сайт, он будет получать информацию о бюджете организации просто находясь в непосредственной близости от нее, - рассказал о разработке Салимов.

При этом, он отметил, что команда разработчиков думает над вопросом интеграции с городскими сервисами (они существуют в Алматы, Караганде, ЗКО, Нур-Султане). Однако, это достаточно сложный технический процесс, который занимает время даже на уровне теории.

- Теперь хотелось бы заметить по поводу бюджетов и качества информации. Хорошо было бы провести несколько рабочих совещаний совместно с руководителями управлений, и определить формат бюджета которые будут публиковаться, а также система у нас обладает возможностью проверки бюджетов и эту проверку предлагаем возложить на управление финансов при акимате, чтобы качество забитой информации проверялось ими, и только после того, как они дают свое согласие, информация бы появлялась на карте. Причем этот функционал уже реализован, - продолжил он.

Кроме того, Салимов предложил указывать ссылку на карту, на сайтах всех государственных организаций. Так, по его мнению, большее количество людей будут вовлечены в процесс. На данный момент он с командой разработчиков работают над улучшением функционала уведомлений обращений, чтобы скорость получения информации ответственными лицами была намного мобильней. Это будет сделано с помощью мессенджеров и других средств связи.

Помимо этого, они предлагают реализовать систему опросов среди граждан после внедрения мобильного приложения. Механизм опроса: человек (у которого установлено приложение) приходит в организацию, программа благодаря возможностям геолокации определяет его местонахождения, и присылает владельцу телефона список вопросов относительно работы этой организации.

- Таким образом, мы получаем обратную связь от людей, реально посетивших конкретное госучреждение, или проехавших по конкретной дороге. Это будет настоящая вовлеченность населения, которые пользуют услугами того или иного государственного органа или услугой. Анализ поступивших отзывов предлагается предоставлять непосредственно акиму и его заместителю. С помощью приложения, руководители города будут видеть сколько денег и в какую сферу тратится из бюджета, и насколько эти расходы по мнению общественности были эффективными. Чем граждане не довольны, какие есть жалобы, предложения, - заключил он.

В итоге заместитель акима города Бактияр Макен и депутат маслихата Шекенов призвали присутствующих (представители городских государственных управлений) активней работать с предоставлением данных "поскольку открытые бюджеты и их доступность позволят иметь общественный контроль и снизить уровень коррупции не только в столице, но и в регионе".

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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