Диана Шурыгина разводится - у нее новый возлюбленный

Сейчас у Дианы и бывшего мужа хорошие отношения. Никто никого ни к кому не ревнует.

Двадцатилетняя Диана Шурыгина, ставшая известной на всю Россию после появления в программе "Прямой эфир", где рассказала о том, что ее изнасиловали, объявила о разводе с мужем Андреем Шляниным, сообщает Zakon.kz.

Пара сообщила об этом на странице Instagram-аккаунта Дианы.

- Это не шутка и не розыгрыш. Надеюсь, вы нас поймете и поддержите. Несмотря на то, что мы сейчас хорошо общаемся и остались друзьями, развод – это тяжело... – признались в совместном заявлении Диана и Андрей.

- Мы сильно любили друг друга. Это правда. И до сих любим, но уже больше, как близкие люди, но не как муж и жена. За эти два года брака было много счастливых моментов, но и без ссор, к сожалению, не обходилось. В какой-то момент мы просто поняли, что нам нет смысла цепляться за отношения, за брак и в очередной раз пытаться безуспешно что-то наладить. Поэтому мы решили, что нам будет лучше, если мы разойдемся и откроемся новым отношениям.

Шлянин подчеркнул, что заявление о разводе они подадут в ближайшее время. Сейчас у них хорошие отношения. Никто никого ни к кому не ревнует. Разъехались они более месяца назад. При этом бывший муж искренне желает Диане всего самого наилучшего и очень хочет, чтобы она обрела свое женское счастье.

Но при этом он отметил, что у Дианы новый возлюбленный, которому он может только посочувствовать.

- Жить с самой скандальной девушкой страны - очень тяжело. Тем более мы в последнее время много ссорились, то сходились, то расходились. И в итоге решили окончательно поставить жирную точку в истории нашей любви.

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