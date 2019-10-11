Известный писатель Борис Щербаков отметил 80-летие в ВКО

Всю свою жизнь ученый-натуралист выступает за сохранение биологического разнообразия Восточно-Казахстанской области.

Друзья, коллеги, студенты и учащиеся, писатели, журналисты и поклонники творчества Бориса Щербакова собрались на торжественный вечер в Восточно-Казахстанском областном Доме дружбы, чтоб вместе отпраздновать знаменательную дату, сообщает Zakon.kz.

Борис Щербаков не только известный писатель-краевед, но и выдающийся ученый-орнитолог, член Союза писателей СССР и Республики Казахстан, лауреат премии акима ВКО "За вклад в развитие культуры и искусства", почетный гражданин Усть-Каменогорска и Хошимина. В марте текущего года к многочисленным наградам юбиляра прибавилась еще одна – Золотая медаль Ассамблеи народа Казахстана "Бірлік" за вклад в укрепление единства народа Казахстана, сохранение мира и согласия, за развитие духовной культуры.

Достижения Бориса Щербакова и значительный вклад в историю Казахстана отметили выставкой в фойе Дома дружбы, где среди экспонатов были фотографии, тетради с зарисовками и полевыми записками из экспедиций разных лет, личные вещи юбиляра.

Всю свою жизнь ученый-натуралист выступает за сохранение биологического разнообразия Восточно-Казахстанской области. Он инициатор создания Государственного Западно-Алтайского, Маркакольского государственного природного заповедника, Тарбагатайского природного зоологического заказника. Им разработаны 6 учебно-экологических маршрутов для учащихся школ и лицеев области. Было опубликовано более 300 научных публикаций, очерков по зоологии, экологии и педагогике. Среди них: кадастр позвоночных животных, описание 132 видов птиц края. Впервые в мире Борис Щербаков нашел гнездо подвида алтайского щура и центрально-азиатского певчего сверчка, открыл 25 видов птиц в Восточном Казахстане. Кроме того, он является автором 35 художественных, научных и научно-популярных книг.

Монументальный труд, созданный Борисом Щербаковым и ученым Виктором Понявиным, "Восточный Казахстан – сердце Евразии" – своеобразный путеводитель, посвященный природе родного края, с легендами и преданиями. В книге представлены особенности географических, природно-климатических условий, описаны редкие виды животных и растений.

От имени главы региона Даниала Ахметова юбиляра поздравил секретарь областного маслихата Владимир Головатюк:

– Сегодня большое событие для всех нас. Примите самые искренние и сердечные поздравления. У вас очень яркий, многогранный, успешный трудовой путь. Вы внесли значительный вклад в защиту природы области, воспитали прекрасное поколение учеников, создали уникальный монументальный труд с легендами и преданиями. Через книгу "Звездная степь Жидебая" вы смогли показать судьбу народа Великой степи, среди которых яркими личностями предстают Абай Кунанбаев, Шакарим Кудайбердиев, Мухтар Ауэзов. Вы – это достойный пример для молодого поколения, – заключил он.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!