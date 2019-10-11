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Пенсионерка погибла, выпав с балкона

В сообщении ДЧС Костанайской области говорится, что это произошло по неосторожности.

Фото : окна-будущего.рф11 октября 2019, 20:47

75-летняя пенсионерка выпала с балкона в Лисаковске и разбилась, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Qostanaı.tv.

Происшествие случилось 7 октября в 20.15.

- В микрорайоне №3 с балкона пятиэтажного жилого дома по неосторожности выпала женщина 1944 года рождения. Пенсионерка скончалась на месте. Выезжали на место происшествия сотрудники ДЧС, ДСОГ ОП, — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Костанайской области.


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