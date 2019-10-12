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Пешеход погиб под колесами нескольких автомобилей на Капчагайской трассе

Автомобиль скрылся с места ДТП.

Фото : zakon.kz12 октября 2019, 00:56

Вечером 11 октября на Капчагайской трассе между Капчагаем и Шенгельды, не доезжая развязки Баканас автомобиль сбил насмерть мужчину, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль скрылся с места ДТП.

По всей видимости, он двигался в сторону Капчагая. Как и откуда выбежал пешеход, сейчас установить сложно. Данный участок дороги не освещен. По следам на трассе, можно сделать предположение, что после столкновения, на человека еще несколько раз наехали. Видимо, в темноте автомобили не видели лежащего.

Во всех обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники дорожной полиции. Сбивший пешехода автомобиль, как и проехавших по телу, предстоит найти.

Личность погибшего установлена.


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