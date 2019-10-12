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Трамп разрешил минфину США вводить санкции против Турции

Президент США отметил, что готов на гораздо более жесткие действия.

Фото : YouTube12 октября 2019, 01:27

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который позволит Министерству финансов ввести санкции против Турции. Об этом заявил глава Минфина Стивен Мнучин, сообщает Life.ru.

- Это очень мощные санкции. Надеюсь, нам не придется их использовать. Но мы можем сокрушить турецкую экономику, если потребуется, — подчеркнул министр.

Он также отметил, что решение об ограничениях пока не принято.

Также Мнучин заявил, что визит лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в столицу США 13 ноября не планируют отменять, несмотря на обострение отношений между Вашингтоном и Анкарой.

Ранее сенат внес инициативу о введении санкций против Турции за проведение военной операции "Источник мира". Президент США Дональд Трамп также отметил, что готов на гораздо более жесткие действия. Анкара в свою очередь заявила, что будет делать то, что считает нужным, несмотря на любые заявления.


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