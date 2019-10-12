Авария на Шамалгане - пострадавшая встретилась со спасителем своих дочерей

Мужчина вспоминает, что, когда он подбежал к девочкам, матери рядом с ними не было. Одна из них кричала от болевого шока, у нее была сломана рука, а вторая не подавала признаков жизни.

Стали известны подробности, которые проливают свет на спасение маленьких дочерей Эльмиры Жаныбековой в страшном ДТП с участием поезда и автобуса, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

Первую медицинскую помощь пострадавшим девочкам на железнодорожных путях оказал Андрей Пономарев, сотрудник международного движения Красного креста. Сегодня он решил проведать Эльмиру, которую уже выписали из больницы.

Встречая своего спасителя у порога, Эльмира Жаныбекова не смогла сдержать слез. Говорит, что считает его членом своей семьи. Именно Андрей Пономарев оказывал помощь девочкам после аварии. В тот день он находился неподалеку от места происшествия.

- В момент происшествия я стоял также в пробке. Услышал удар, столкновения поезда с автобусом. Выбежал из машины в сторону переезда, увидел, что две девочки лежат в стороне буквально в метре от рельсов. Вокруг них стояло очень много народу, я действовал пошагово, как учили, - рассказывает Андрей Пономарев, сотрудник международной организации "Красный полумесяц Казахстана".

Мужчина вспоминает, что, когда он подбежал к девочкам, матери рядом с ними не было. Одна из них кричала от болевого шока, у нее была сломана рука, а вторая не подавала признаков жизни.

- Для начала провел осмотр первой пострадавшей, которая была в более тяжелом состоянии. Да, лет трех-четырех девочка. Осмотрел на наличие дыхания, наличие пульса и сердцебиения. Увы, ни пульса, ничего не было у нее. Начал делать сердечно-легочную реанимацию, путем надавливания на грудную клетку. Когда почувствовал, что сердце забилось, перешел к другой пострадавшей, - говорит Андрей.

- Мне позавчера ночью сообщили, что, когда был удар, я вместе с водителем вылетела через лобовое и упала на другой стороне поезда, а автобус остался на другой стороне. Я не знаю, как что там было, все произошло в какой-то неожиданный момент. Меня, оказывается, никто не трогал до приезда скорой, - сообщила пострадавшая Эльмира Жаныбекова.

Скорая на место происшествия приехала примерно через полчаса после того, как Андрей реанимировал ребенка. Дети до сих пор в больнице. Младшая вышла из комы, но состояние ребенка пока оценивают, как стабильно-тяжелое.

- Девочка пяти лет, прогноз у нее благоприятный, но в любом случае она будет находится под наблюдением. В любом случае мы будем проводить, и сейчас проводим именно реабилитационные мероприятия, чтобы не развилось тяжелое инвализирующее заболевание. Для младшей девочки, придется приложить более усилий, еще раз говорю, мы делаем все, и будем делать, чтобы не было отдаленных последствий, - говорит Асель Бисенбаева, заместитель руководителя управления общественного здоровья города Алматы.

Сама Эльмира передвигается с трудом, но несмотря на это, женщина навестила своих малышок. Все эти недели семье помогали многие неравнодушные люди.

Несмотря на пережитое, Эльмира Жанабекова признается, что сейчас не хочет искать виноватых. Главное, чтобы малышки скорее вернулись домой - живыми и невредимыми.

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