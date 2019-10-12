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В Европе в шоке от поведения Порошенко, заявил Зеленский

В Европе в шоке от поведения Порошенко, заявил Зеленский

Фото : vesti.ua12 октября 2019, 07:04

Европейские лидеры и СМИ в шоке от того, что происходит с экс-президентом Украины Петром Порошенко, заявил действующий глава государства Владимир Зеленский, передает РИА Новости.

По словам Зеленского, Порошенко хочет стать лидером "нового майдана", однако это его ошибка.

- Вы видели заявления и президента (Германии. – Прим. ред.) Штанмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских средств массовой информации – они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент – не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит.

Президент добавил, что его предшественник против разведения сил в Донбассе, потому что понимает, что "формула Штайнмайера" "в одном ключе с тем, что обсуждается на улицах".

В воскресенье около десяти тысяч противников "формулы Штайнмайера" собрались на киевской площади Независимости. Организаторы отмечают, что это вече было "предупредительным". Участники акции после митинга у офиса президента Украины пришли и к зданию парламента. Колонну демонстрантов сопроводили сотрудники правоохранительных органов.


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