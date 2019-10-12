Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Лучшая сборная мира прибыла в Нур-Султан на матч с Казахстаном

Игра Казахстан - Бельгия пройдет на "Астана Арене" в воскресенье, начало в 19:00.

Фото : sports.kz12 октября 2019, 06:06

Сборная Бельгии прибыла в Нур-Султан на матч отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года с Казахстаном, сообщает Sports.kz.

В аэропорту команду Бельгии встретили целый ряд болельщиков, желавших получить заветный автограф и фото, однако, "красные дьяволы" оказались не слишком разговорчивы. Исключением оказался лишь главный тренер Бельгии Роберто Мартинес, который заявил, что с большим интересом ждёт матча с Казахстаном и понимает, что его команде придётся непросто. Говоря о погоде, коуч гостей отметил, что его она не пугает, а наоборот только радует.

Игра Казахстан - Бельгия пройдет на "Астана Арене" в воскресенье, начало в 19:00.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты