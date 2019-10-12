Казахстанка простила челябинку за смерть сына

Погибший сын был единственным кормильцем в семье.

В Челябинске состоялся суд над 21-летней студенткой ЧелГУ Миланой Ахмедовой, которая в июне этого года сбила насмерть 26-летнего парня из Лисаковска. Девушке удалось избежать тюрьмы. Об этом пишет "ТоболИнфо", передает Zakon.kz.

Мама погибшего парня сообщила суду, что примирилась с обвиняемой. Она пояснила, что погибший сын был единственным кормильцем в семье. Но после его смерти она ощущает материальные трудности. Подсудимая помогла ей деньгами и возместила все затраты на похороны сына. Кроме этого, она принесла женщине искренние извинения. Поэтому жительница Лисаковска попросила суд прекратить уголовное дело в отношении Миланы Ахмедовой.

- Девушка молодая, не хотелось бы портить ее судьбу, - отметила мама погибшего парня.

На суде подсудимая еще раз раскаялась в содеянном. И призналась, что после случившегося у нее навсегда отпало желание садиться за руль автомобиля.

Суд, выслушав участников процесса, принял решение прекратить в отношении Ахмедовой уголовное дело по причине примирения сторон. Подсудимая теперь должна выплатить жительнице Лисаковска три миллиона рублей (около 17 миллионов тенге) в качестве компенсации морального вреда.

17 июня текущего года Милана Ахмедова, управляя Mercedes, сбила насмерть 26-летнего студента ЮУрГУ, приехавшего в Челябинск из города Лисаковска Костанайской области. Трагедия произошла на улице Университетская Набережная. Молодая автоледи не стала тормозить перед "зеброй" и совершила наезд на парня, что и стало причиной его смерти.

В отношении Ахмедовой было возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека. Действия девушки квалифицировали как преступление средней тяжести, поэтому ей грозило серьезное наказание - до пяти лет лишения свободы.

Известно, что виновница смертельного ДТП живет в зажиточной семье и нигде не работает. Ее водительский стаж составляет свыше трех лет.

Погибший парень – уроженец Лисаковска. Несколько лет назад он поступил в Южно-Уральский госуниверситет, так и остался в Челябинске. Планировал перевезти сюда свою маму – единственного родного человека. Других родственников у погибшего нет.

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