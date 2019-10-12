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Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни в России

Ранее Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве, чтобы сократить число отравлений в столице.

Фото : pnp.ru12 октября 2019, 08:40

Депутат Госдумы Владимир Жириновский пожаловался на обилие ресторанов восточной кухни и недостаток заведений, где можно отведать блюда русской кухни. Своими мыслями парламентарий поделился в телеграм-канале, передает РИА Новости.

- На улицах наших городов сплошная "чайхана". Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины? - посетовал политик.

Жириновский добавил, что не отрицает в ресторанах восточной кухни вкусно кормят, однако, по его мнению, с русской кухней возникают определенные трудности.

- Да, лагман и чебуреки – это вкусно. Но где нашим гражданам можно полакомиться блюдами русской кухни? - заключил депутат.

Ранее Жириновский предложил запретить продажу шаурмы в Москве, чтобы сократить число отравлений в столице.


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