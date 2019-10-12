Мокрый снег и заморозки ожидаются 12 октября в Казахстане

Возможен град.

Со смещением северо-западного циклона в юго-восточном направлении на большей части территории Казахстана сохранится неустойчивый характер погоды - местами пройдут дожди с грозами, на севере и центре ночью - осадки (дождь, мокрый снег). На юге и северо-востоке ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, возможен град, ночью на юге - заморозки, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областях ночью местами ожидаются заморозки 1-3 градуса, в Тукестанской, днем в Кызылординской - усиление ветра 15-20 м/с, в Жамбылской - туман. В Алматинской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с, ночью - туман. В Атырауской области местами ожидаются туман, днем возможен град. В Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман, ночью в Акмолинской области местами усиление ветра 15-20 м/с. В Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, туман. В Карагандинской области местами ожидаются туман, ночью и утром - гроза. В Восточно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 м/с.

На большей части Туркестанской, в восточной половине Кызылординской, на западе и юго-востоке Карагандинской, на юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-востоке Восточно-Казахстанской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 11°, облачно.

Погода в Нур-Султане днем 12°, облачно

Прогноз погоды на 12 октября.

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