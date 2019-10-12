Один человек погиб, пятеро ранены в Японии из-за тайфуна "Хагибис"

В городе зафиксирован смерч.

Один человек погиб, пятеро получили ранения в префектуре Тиба рядом с Токио из-за штормового ветра, вызванного приближением чрезвычайно сильного тайфуна "Хагибис", которому в Японии присвоен порядковый номер 19, передает РИА Новости.

Сообщается, что в городе Итихара в перевернутом мини-грузовике обнаружили мужчину без сознания. В больнице врачи установили, что он скончался. Кроме того, двое взрослых и трое детей в Итихаре пострадали при разрушении их дома из-за штормового ветра.

В городе зафиксирован смерч. На снятых в нем кадрах видны перевернутые машины, сорванные наполовину крыши и поваленные конструкции.

Тайфун "Хагибис" движется на японский архипелаг с юго-востока. В настоящее время давление в центре составляет 935 гектопаскалей, скорость ветра в центре – 45 метров в секунду, при порывах – до 65 метров. Метеорологи сравнили его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), когда погибли 1269 человек. Тайфун затронет тихоокеанское побережье страны, включая столичный регион. Уже сейчас в Токио идет сильный дождь, который сопровождается порывами шквалистого ветра. Как ожидается, японской столицы он достигнет к ночи на воскресенье. Скорость ветра может достигать до 45 метров в секунду (162 километра в час), при порывах до 60 метров в секунду (216 километров в час). Этой силы ветра достаточно, чтобы перевернуть грузовик и более чем достаточно, чтобы повалить деревья и опоры электропередач.

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