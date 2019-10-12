Воровку ноутбуков задержали в Алматы
Ранее она не привлекалась к уголовной ответственности.
Фото : Instagram12 октября 2019, 10:17
В Алматы полицейские задержали 20-летнюю девушку за кражу ноутбуков у крупного субъекта предпринимательства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ДП Алматы.
Несколько дней назад в социальных сетях была опубликована фотография молодой девушки, которая завладела двумя ноутбуками "Lenovo", и причинила материальный ущерб в размере 300 тысяч тенге.
- Свое преступление она совершала в крупном торговом доме, в магазинах электроники и бытовой техники. Личность задержанной установлена, ею является уроженка Алматинской области, 1999 г.р., которая проживает в Алматы, ранее она не привлекалась к уголовной ответственности. Девушка задержана. Сейчас следствием устанавливается ее причастность к аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК, - сообщил начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы полковник полиции Жанболат Зиадин.
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