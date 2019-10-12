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Мужчина пострадал при пожаре на заводе пластиковых бутылок в Нур-Султане

Он находится в тяжелом состоянии.

Фото : Pixabay12 октября 2019, 11:10

12 октября в 00:08 на заводе ТОО "ПЭТ" по изготовлению пластиковых бутылок по улице Коктал района Сарыарка произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на КЧС МВД РК.

По прибытии первых пожарных подразделений было установлено, что горят пластиковые изделия. Принятыми мерами пожар был локализован в 01:06 и ликвидирован в 01:13. Площадь пожара составила 130 кв.м.

В результате пожара с термическими ожогами был госпитализирован в больницу мужчина 1992 года рождения. Состояние тяжелое.

Причина пожара устанавливается.

В тушении пожара были задействованы 57 человек личного состава и 13 единиц пожарной техники столичного ДЧС.


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