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Нужно снова сесть за стол. МИД РК призвал страны-гаранты по Сирии провести переговоры

Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран.

Фото : kaztube12 октября 2019, 11:38

Астанинский процесс по сирийскому урегулированию обретает все большую актуальность, странам-гарантам по Сирии (РФ, Турция, Иран) нужно снова сесть за стол переговоров. Об этом заявил глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди, передает РИА Новости.

- На данном фоне астанинский процесс принимает все большую актуальность, потому что странам-гарантам нужно снова сесть за стол переговоров, обсудить происходящие там (в Сирии) события, - сказал Тлеуберди журналистам, добавив, что Казахстан готов организовать данный диалог.

Странами-гарантами перемирия в САР, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт, выступают Турция, Россия и Иран. Урегулирование в Сирии регулярно обсуждается на площадке в Нур-Султане.

Девятого октября Турция начала операцию против курдских формирований на территории Сирии. Иран призвал Анкару прекратить операцию и вывести войска. Россия заявила, что Турции необходимо избегать действий, которые могут встать на пути урегулирования сирийского конфликта.

Сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии.


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