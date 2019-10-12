Токаев посадил деревья на общегородском субботнике

В ходе субботника по озеленению Ботанического сада было посажено 300 саженцев.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в рамках акции "Бірге Жасыл Қазақстан" принял участие в посадке деревьев в Ботаническом саду и побеседовал с участниками субботника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

В мероприятии также приняли участие премьер-министр Аскар Мамин, члены Правительства, аким города Нур-Султана Алтай Кульгинов, спортсмены, студенты и школьники.

В ходе субботника по озеленению Ботанического сада было посажено 300 саженцев. Ожидается, что в целом улицы и парки столицы с сегодняшнего дня украсят порядка 5 тысяч новых деревьев. Кроме того, планируется, что в рамках акции "Экологический час" осенью текущего года будет посажено дополнительно около 1 млн деревьев по всей территории Республики.

В акции по посадке деревьев сегодня также приняли участие члены партии "Nur Otan". Только в столичном сквере 25-летия Независимости нуротановцами было высажено более 150 саженцев.

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