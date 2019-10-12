Столичную молодежь приглашают принять участие в проекте "100 новых лиц Казахстана"

Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

С 1 октября начался прием заявок кандидатов на участие в проекте "100 новых лиц Казахстана", реализуемом в рамках программы модернизации общественного сознания "Рухани жаңғыру", сообщает Zakon.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Проект "100 новых лиц Казахстана" - это история людей разных возрастов, этносов, которые преуспели в годы независимости, проживая в регионах страны.

Цель проекта - представить общественности конкретных людей, которые делают современный Казахстан своими умами, руками и талантами, продвигая идеи успеха, конкурентоспособности, прагматизма и образования, вносят значительный вклад в развитие страны.

Проект в 2019 году посвящен Году молодежи. В конкурсе может принять участие любой желающий казахстанец до 39 лет.

Кандидаты могут заполнить заявку на сайте 100janaesim.ruh.kz и записать видео о своих достижениях по своему усмотрению. Заявки принимаются с 1 октября по 1 ноября 2019 года.

К участию в проекте приглашаются жители столицы, работающих на развитие культуры, здравоохранения, науки, общества, бизнеса, спорта.

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