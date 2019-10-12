Возвращение смертной казни поддержали россияне

Госдума опубликовала опрос о целесообразности возвращения смертной казни в пятницу, 11 октября.

80 процентов россиян поддерживают возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов. Это следует из результатов опроса, опубликованного на странице Госдумы во "ВКонтакте", который прошли более 67 тысяч человек, передает Lenta.ru.

16,7 процента прошедших опрос высказались против возвращения высшей меры наказания. Еще чуть более трех процентов респондентов предложили другой вариант в комментариях.

Некоторые пользователи высказывали опасения, что человека могут лишить жизни по ложному обвинению. В комментариях указывали, что для введения смертной казни необходимо проработать механизм исключения судебной ошибки.

Госдума опубликовала опрос о целесообразности возвращения смертной казни в пятницу, 11 октября.

Дискуссия о применении высшей меры наказания возникла после того, как в Саратове произошло убийство девятилетней девочки. В сети начался сбор подписей за проведение референдума об отмене моратория на смертную казнь в отношении осужденных за насилие над детьми, также в поддержку этого высказались телеведущий Владимир Соловьев и депутат Госдумы Евгений Примаков.

Девятилетняя школьница Лиза пропала утром 9 октября по дороге в школу. Позже ее тело нашли, подозреваемого в убийстве задержали. Он сознался в преступлении и рассказал следствию, что задушил ребенка со злости за грубый ответ.

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