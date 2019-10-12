Смерть младенца в Атырау. Родильное отделение закроют

Для рожениц нет никаких условий.

Новые подробности в деле смерти младенца в атырауском роддоме. Выяснилось, что врачи выходили на операции в алкогольном опьянении. А в тот день, когда медики оставили умирать новорожденного ребенка в холодильнике, главврача перинатального центра не могли найти в течение трех часов - в это время он был в сауне. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает Zakon.kz.

- Единственная мотивация была спасти младенца. Но мы не успели. Потому что мы Нысанбаева три часа по городу ловили. В конечном итоге поймали в сауне. А в перинатальном центре не открывали дверь долгое время, - сообщил руководитель управления Нацбюро по противодействию коррупции Атырауской области Нагмеджан Сапаров.

После смерти младенца родильное отделение закроют. Правда, на некоторое время. Для рожениц здесь нет никаких условий - не соблюдаются и санитарные нормы. Полтора года там не работает вентиляционная система, а постельное белье сушат на грязных заборах.

- В воздухе насыщена концентрация пыли и инфекции. Принято решение облздравом, акиматом, СЭС о временном закрытии перинатального центра. Не всего. А там, где происходит весь этот бардак, - сообщил Сапаров.

Как известно, главврач атырауского перинатального центра Куаныш Нысанбаев и акушер-гинеколог Аскар Каиржан находятся под стражей. Их подозревают в убийстве. После скандала сотрудники роддома обратились к Президенту. Врачи недовольны, что их поставили в один ряд с преступниками, распространив информацию о смерти младенца. Хотя дело еще не дошло до суда, говорится в их письме.

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