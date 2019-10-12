Более 13 тысяч саженцев высажено в Акмолинской области в рамках экоакции

Экологический десант охватил все регионы Акмолинской области.

В Акмолинской области продолжаются общереспубликанские экологические акции по посадке зеленых насаждений, передает Zakon.kz со ссылкой на Управление внутренней политики региона.

Старт широкомасштабному мероприятию "#Birge #JasylQazaqstan" дан сегодня в Атбасаре с участием акима Акмолинской области Ермека Маржикпаева. В своем приветственном слове руководитель региона отметил важность мероприятия, направленного на сохранение экологической культуры.

- Одна из главных задач государства – рациональное использование имеющихся ресурсов не только в интересах человека, но и земли. Сегодня по всей республике проводится акция озеленения, ставшая уже традицией. Хочется выразить слова благодарности всем акмолинцам, не оставшимся в стороне, - отметил Ермек Маржикпаев.

Экологический десант охватил все регионы Акмолинской области. В Кокшетау в новом микрорайоне "Сарыарка", который в будушем станет визитной карточкой обласного центра, и при въезде в город у стелы "Көкшенің ерке самалы" высажено более 400 молодых сосен и ясеней.

Активными участниками акции стали представители общественных советов, лидеры общественных объединений, Ассамблеи народа Казахстана, неправительственных органов и неравнодушные горожане.

- Сажая деревья, мы вносим огромный вклад не только для нашей страны, но и для будущего поколения, так как зеленые насаждения будут много лет радовать жителей, создавая уютную атмосферу. Мы хотим, чтобы наша область была самой озелененной, - поделилась впечатлениями руководитель единой детско-юношеской организации "Жас Улан" Мансия Есекеева.

Всего в экологической акции "#Birge #JasylQazaqstan" приняло участие более 7 тысяч человек и высажено 13 860 деревьев и кустарников разных пород.

3 октября во всех школах страны проведен экологический час, в рамках которого министры, акимы и видные общественные деятели рассказывали ученикам о бережном отношении и сохранении природных ресурсов. Отрадно, что школьниками Акмолинской области в этот день было высажено более 10 тысяч саженцев.

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