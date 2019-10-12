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Мажилисмены высадили 130 саженцев на депутатской аллее

Новая депутатская аллея украсила участок на пересечении столичных проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.

Фото : Мажилис12 октября 2019, 13:40

В республиканскую экологическую акцию по высадке деревьев включились сегодня депутаты и сотрудники Аппарата Мажилиса, сообщает Zakon.kz.

В столице Казахстана в этот день мажилисменами высажено свыше 130 саженцев сосны, березы, ясеня, тополя, липы и сирени. Деревья выращены в лесопитомнике, зеленым поясом обрамляющим степной город.

Новая депутатская аллея украсила участок на пересечении столичных проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.


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