Мажилисмены высадили 130 саженцев на депутатской аллее
Новая депутатская аллея украсила участок на пересечении столичных проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.
Фото : Мажилис12 октября 2019, 13:40
В республиканскую экологическую акцию по высадке деревьев включились сегодня депутаты и сотрудники Аппарата Мажилиса, сообщает Zakon.kz.
В столице Казахстана в этот день мажилисменами высажено свыше 130 саженцев сосны, березы, ясеня, тополя, липы и сирени. Деревья выращены в лесопитомнике, зеленым поясом обрамляющим степной город.
Новая депутатская аллея украсила участок на пересечении столичных проспектов Мәңгілік Ел и Ұлы Дала.
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