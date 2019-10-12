Опубликовано видео разрушительных последствий тайфуна в Японии

Из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро ранены.

В Сети появилось видео последствий тайфуна "Хагибис" у побережья Японии, сообщает РИА Новости.

На записи, опубликованной пользователем Twitter @xolovieta, видны опрокинутые автомобили, разрушенные конструкции, повалившиеся столбы электропередач.

I really so sad cause this happened???? please be safe and listen for any information, i so scared about this video #台風だけど出社させた企業#PrayForJapan #台風19 pic.twitter.com/TRhWoxGHey — EXO+L (@xolovieta) October 12, 2019

Как сообщалось ранее, из-за удара стихии погиб один человек, еще пятеро ранены.

Тайфун "Хагибис", которому в Японии присвоили порядковый номер 19, движется на архипелаг с юго-востока. Сейчас скорость ветра - 45 метров в секунду, а при порывах доходит до 65 метров. Метеорологи сравнивают его по силе и возможному ущербу с тайфуном "Ида" ("Каногава"), который в 1958 году унес жизни 1269 человек.

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