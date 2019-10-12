Голос Цоя снова зазвучит на концертах спустя 30 лет

Гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов работают над этой программой около шести месяцев.

Группа "Кино" объявила о новых концертах в Санкт-Петербурге и Москве в 2020 году, передает Lenta.ru.

Концерты пройдут осенью: 31 октября в Ледовом дворце Петербурга и 21 ноября на ВТБ Арене в Москве. В шоу планируется использовать "настоящий голос Виктора Цоя, оцифрованный с оригинальных многоканальных записей".

О том, что музыканты возобновят проект после 30 лет тишины, также объявили 11 октября на концерте "Симфоническое кино" в клубе А2 в Санкт-Петербурге, сообщает "Фонтанка".

По данным издания, гитарист Юрий Каспарян, бас-гитарист Игорь Тихомиров и бас-гитарист Александр Титов работают над этой программой около шести месяцев.

В декабре 2018 года сообщалось о планах впервые издать неизвестный альбом группы "Кино". Речь шла об альбоме "Любовь - это не шутка", записанном в 1986 году, но не выпущенном по решению музыкантов. О том, будут ли на нем содержатся ранее неизданные песни, не уточнялось.

Группа "Кино" появилась в начале 80-х годов в Ленинграде. Ее лидером был Виктор Цой. Музыкант погиб в возрасте 28 лет 15 августа 1990 года после того, как его "Москвич" вылетел на встречную полосу и столкнулся с автобусом "Икарус" на трассе Слока - Талси. Водитель автобуса был признан невиновным.

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