Масштабное мероприятие прошло в Талдыкоргане в честь 125-летия Жансугурова

Вечером жителей и гостей города ждет яркая концертная программа.

12 октября жетысусцы с размахом отпраздновала знаменательное событие -125-летие Ильяса Жансугурова, передает Zakon.kz

В честь празднования знаменательной даты в Алматинской области прошел ряд мероприятий, в числе которых - открытие памятника на его родине в селе Жансугурово, спортивные соревнования и праздничный концерт.

В самом начале конференции состоялась презентация 20-томника трудов поэта Ильяса Жансугурова и книги "Уш арыс".

На торжественную часть мероприятия в Драматическом театре имени Бикен Римовой собрались известные казахстанские поэты, все те, кто знал поэта, и его родственники.

Поздравить гостей прибыл и аким Алматинской области Амандык Баталов.

- Имя этого уникального поэта, драматурга, переводчика, видного общественного деятеля и журналиста золотыми буквами вписано в историю. Сегодня в свете программы "Рухани жаңғыру" по всей стране ведется масштабная работа по изучению и возрождению интереса к личностному и творческому пути одного из самых ярких литературных деятелей. Отрадно, что недавно стихи поэта впервые зазвучали на языке Шекспира. При поддержке Фонда Ильяса Жансугурова в честь юбилейной даты в этом году в свет вышла знаменитая поэма "Кулагер", переведенная популярным английским поэтом Белиндой Кук, известной своими переводами произведений классиков русской литературы Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, - сказал аким области.

Отметим, сначала произведение было переведено с казахского оригинала, а уже затем была передана его поэтическая форма и метафорическое звучание. Ранее благодаря немецкому поэту Герду Хайденрайх поэма зазвучала и на языке Гете. Произведение в переводе было зачитано на немецком радио и получило широкий резонанс.

Кроме того, в ходе конференции выступил ряд спикеров, которые исследуют и пропагандируют творчество великого поэта. Среди них - председатель правления Союза писателей Казахстана Есдаулет Улыкбек, заместитель председателя правления Союза писателей, доктор филологических наук Жакып Бауыржан, научный сотрудник Института литературы и искусств им. М. Ауэзова, доктора филологических наук Акыш Нурдаулет, писатель, главный редактор республиканской газеты "Қазақ әдебиеті", лауреат премии литературы Тюркского мира Қуат Даурен, профессор, Ильясовед ЖГУ имени И.Жансугурова Муратбек Имангазинов и другие.

Продолжилось празднование на ипподроме города Талдыкоргана, где развернули свои юрты с богатым дастарханом все районы Жетысуского края. После прошли байга и другие национальные спортивные состязания. Вечером жителей и гостей города ждет яркая концертная программа.

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