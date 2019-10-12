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Мир прощается с Алексеем Архиповичем Леоновым

Все, кому посчастливилось лично встретиться с замечательным человеком и великим космонавтом, никогда не забудут его рассказы о космосе и особенно его историю первого выхода в космос.

Фото : kaspi.kz12 октября 2019, 16:57

Легендарный космонавт, первый в мире человек, который вышел в открытый космос и навсегда вписал свое имя в историю человечества. Алексей Архипович был энергичным и неспокойным человеком. Талантливый художник, общественный деятель, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Для нас было честью дружить с Алексеем Архиповичем!

Первый раз Алексей Архипыч приехал к нам в Kaspi в 2007 году на конференцию инвесторов вместе со своим близким другом американским астронавтом Томасом Стаффордом. Потом мы часто виделись с ним в Москве и ездили на охоту вместе с нашими друзьями. Алексей Архипович всегда искренне интересовался новостями из Казахстана и с большой теплотой отзывался о нашей стране.

Мы все любили Алексея Архиповича за искренность, открытость, чувство юмора и потрясающую харизму. Все, кому посчастливилось лично встретиться с замечательным человеком и великим космонавтом, никогда не забудут его рассказы о космосе и особенно его историю первого выхода в космос.

Алексей Архипович всегда останется в нашей памяти как человек с непоколебимыми ценностями и огромным сердцем.

Вячеслав Ким, Михаил Ломтадзе и команда Kaspi.kz


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