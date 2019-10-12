Продукция павлодарских фермеров произвела фурор на ярмарке в Нур-Султане

Безусловным лидером продаж традиционно стала павлодарская картошка, считающаяся брендом Павлодарской области.

Жители Прииртышья привезли в столицу 500 тонн сельхозпродукции. Это уже третья сельхозярмарка в Нур-Султане с участием павлодарских товаропроизводителей, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Ярмарка проходит на площадке возле ТРЦ "Хан Шатыр".

Как отметил руководитель областного управления сельского хозяйства Нурлан Садибеков, павлодарская продукция пользуется большим спросом у жителей столицы.

- Она очень популярна потому, что экологически чистая. Во время прошлой ярмарки весь товар был реализован. Думаю, на этот раз спрос будет таким же, - отметил Нурлан Садибеков.

По словам руководителя областного сельхозуправления, в Нур-Султан привезено 500 тонн продукции фермеров. Это более 60 тонн мяса и мясной продукции, 40 тонн овощей, более 20 тонн молочной продукции и другое.

Цены приемлемые. Например, говядину можно купить по 1500 тенге за килограмм, конину – за 1800 тенге, овощи, картофель и арбузы – по 70 тенге за килограмм.

Как выяснилось, лебяжинские арбузы популярны и в столице. Жительница Нур-Султана Ханшайым Жазылбекова говорит, что она впервые купила павлодарские арбузы именно на одной из таких ярмарок. Столичной жительнице настолько полюбился вкус лебяжинских арбузов, растущих на полях района Акулы, что она специально пришла в этот на ярмарку купить их еще.

Однако безусловным лидером продаж традиционно стала павлодарская картошка, считающаяся брендом Павлодарской области. По словам жительницы столицы Корлан Байгошкаровой, она старается не упустить возможности приобрести картофель с павлодарских полей, тем более по такой приемлемой цене.

Павлодарская ярмарка в Нур-Султане продлится до завтрашнего дня. Время работы с 8:00 до 16:00 часов.

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