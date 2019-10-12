После критики Нигматулина в МОНе наказали виновных

Председатель нижней палаты Парламента после критики поручил разобраться, кто в министерстве был ответственным за разработку и прохождение приказа в государственных органах.

12 октября стало известно об освобождении от должности ответственного секретаря Министерства образования и науки РК Арына Орсариева, сообщает Zakon.kz

Орсариев занимал этот пост с апреля 2017 года.

Стоит отметить, что ранее с критикой на бюрократическую волокиту в министерстве при согласовании одного документа обрушился спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин.

Так, порядок реализации программы "Жас маман", направленного на модернизацию колледжей и вузов по наиболее востребованным профессиям и внедрение международного опыта подготовки квалифицированных специалистов, был согласован только спустя 9 месяцев.

Спикер Мажилиса напомнил, что поручение Правительству было дано Нурсултаном Назарбаевым еще в начале текущего года на открытии Года молодежи. Тем не менее, подчеркнул Нигматулин, проект так и не был начат, а миллиарды выделенных на это тенге пролежали мертвым грузом в Министерстве образования.

Председатель нижней палаты Парламента после критики поручил разобраться, кто в министерстве был ответственным за разработку и прохождение приказа в государственных органах.

- Год молодежи уже подходит к концу, а вы только проснулись! - говорил Нигматулин на заседании Мажилиса 9 октября.

Обвинения в адрес сотрудников МОН прозвучали в конце августа, перед началом учебного года. Тогда директор Департамента административной работы и госзакупок МОН РК Анар Каирбекова заявила, что Арын Орсариев является главой коррупционной схемы. Орсариев, в свою очередь, ответил на все обвинения.

Кроме этого, вице-министра Фатиму Жакыпову заподозрили в плагиате. По сообщениям, более половины диссертационной работы Жакыповой состоит из заимствований из чужих научных трудов. В свою очередь, вице-министр опубликовала заявление в соцсетях, в котором опровергла все обвинения.

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