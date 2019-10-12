Более четырех тысяч саженцев высадили в школах Алматы

Завтра, 13 октября, пройдет осенняя посадка на склоне горы Кок-Тобе, пострадавшей от пожара.

Сегодня, 12 октября, аким Алматы Б. Сагинтаев принял участие в озеленении школ города, где было высажено 4360 саженцев в рамках общегородской акции Jasyl Almaty, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

Бакытжан Сагинтаев присоединился к ученикам и учителям школ №№ 200 и 181 Наурызбайского и Алатауского районов. В двух школах было высажено порядка 600 саженцев. Всего в 110 школах города, где не хватало зелени, в этот день старшеклассники с родителями и учителями высадили 4360 саженцев акации, сосны, катальпы, клена, ясеня.

- Радует, что вместе со старшеклассниками вышли родители. Видно, что им небезразлично состояние окружающей среды. Поэтому они откликнулись на наш призыв и взялись за озеленение с энтузиазмом и вдохновением. За своими деревьями они будут ухаживать и поливать, - отметил Б. Сагинтаев.

- Свое будущее мы связываем с родным городом. Мы хотим, чтобы Алматы и сегодня, и через много лет был экологически благополучным и оставался самым зеленым городом на планете! - заявили ребята во время акции.

Завтра, 13 октября, пройдет осенняя посадка на склоне горы Кок-Тобе, пострадавшей от пожара.

Ранее были высажены 50 тысяч саженцев ели Шренка на склоне горы Мохнатка. В акции по озеленению приняли участие общественники, волонтеры и молодежь.

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