Сапарбаев: Мы должны обучать детей труду

Рабочая группа прибыла в ЗКО.

Республиканская рабочая группа по разъяснению Послания Президента страны Касым-Жомарта Токаева под руководством вице-премьера Бердибека Сапарбаева по-сетила среднюю школу №47. В ходе встречи Бердибека Сапарбаева, вице-министра образования и науки РК Шолпан Кариновой и акимом области Гали Искалиевым с педагогическим сообществом города были подняты вопросы развития системы образования, передает Zakon.kz.

Бердибек Сапарбаев рассказал о мерах по реализации задач, поставленных Президентом, обратил внимание и на большую работу по поддержке сферы образования, защиту прав педагогов. Отметил, что ведется работа по улучшению материального благосостояния – повышения уровня зарплаты учителям.

В СОШ №47 обучаются 2551 детей. Посещают различные секции и кружки – 1774 учащихся. В школе действуют кружки по национальным видам спорта: тогыз кумалак, асык ату, казакша курес, а также по волейболу, баскетболу, футболу, бадминтону, шахматам. 63 учащихся посещают кроме школьных другие спортивные секции и кружки.

Делегация ознакомилась с работой спортивного зала, интерактивных кабинетов "Абайтану" и самопознания, которые оснащены всей необходимой современной техникой.

– К счастью, в нашей стране много одаренных детей. Это наше будущее. Мы должны поддерживать их. На вас, учителей возложена огромная ответственность, и если вы будете относиться к своим обязанностям со всей душой, наши дети достигнут больших высот. Многое зависит от вас, – отметил Б. Сапарбаев. – Мы должны обучать их труду. Дети должны максимально использовать свое свободное время. Если дети будут вовлечены в спорт, искусство, посещать различные кружки и секции, то будут здоровыми, воспитанными, образованными, а самое главное - не станут совершать правонарушения. У нас достаточно много спортивных и культурных объектов. Нужно массово вовлекать молодежь в здоровый образ жизни. А родители должны способствовать этому. А директорам школ и классным руководителям необходимо наладить тесную связь с родителями, проводить с детьми профориентационную работу.

На встрече с преподавательским составом Шолпан Каринова рассказала о том, что в настоящее время в Мажилисе Парламента РК находится законопроект о статусе педагогов, который распределен по четырем большим блокам: расширение прав педагога и сокращение учебной нагрузки, нематериальные и материальные преимущества, дальнейшие меры по улучшению качества знаний. С большой вероятностью, закон примут до конца текущего года. Также вице-министр образования остановилась на вопросе качества знаний. МОН РК работает над тем, чтобы изменить формат срезов знаний с целью выявления четких результатов внешней оценки учебных достижений. Немаловажно, что проводится работа по улучшению качества учебников. Шолпан Каринова подчеркнула, что необходимо повышать квалификацию авторов учебников и обязательно качественно проводить экспертизу учебных пособий. Бердыбек Сапарбаев сообщил, что также ученикам начнут преподавать экологический час. По его мнению, в школах ослаблена работа администрации и преподавательского состава с родителями учеников. И это необходимо исправлять. Помимо этого, больше внимания следует уделять нравственному воспитанию школьников, их занятости и приобщению к труду.

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