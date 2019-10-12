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Четыре человека погибли в ДТП под Темиртау

Водитель легковушки выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовик.

Фото : pixabay.com12 октября 2019, 19:57

11 октября в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области произошло ДТП с участием грузовика и легковушки, четверо человек погибли, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП региона.

Авария произошло в двух километрах от Темиртау. 66-летний водитель Volkswagen, двигаясь со стороны ул. С. Разина, выехал на полосу встречного движения автодороги "Темиртау – Нур-Султан" и совершил столкновение с грузовой автомашиной Scania под управлением 28-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Volkswagen и трое его пассажиров от полученных травм скончались на месте.

По данному факту назначены соответствующие экспертизы, проводится досудебное расследование по ст. 345 ч. 4 УК РК.


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